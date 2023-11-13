Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraf!

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenme hazırlığı yaparken ayrılık kararını alan Mehmet Ali Erbil, geri adım attı ve genç kadının ailesi tarafından reddedildiğini itiraf ederek bakın ne dedi.

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştuğu günden beri gündemden düşmüyor.



Özel hayatıyla sürekli konuşulan Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmış ve genç kadına evlilik teklif etmişti.



"Gülseren ile ayrıldığım doğru"



Mehmet Ali Erbil, evlenme hazırlığı yaparken ayrılık kararı almış ve genç kadın hakkında "Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı." demişti.



"Ailesi istemedi"



Ünlü isim geri adım attı ve ilginç bir itirafta bulundu. Erbil açıklamasında, "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık. Hala konuşuyoruz ama barışma durumumuz yok." dedi.