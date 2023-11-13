  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraf!

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenme hazırlığı yaparken ayrılık kararını alan Mehmet Ali Erbil, geri adım attı ve genç kadının ailesi tarafından reddedildiğini itiraf ederek bakın ne dedi.

Ekleme: 13.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştuğu günden beri gündemden düşmüyor.

Özel hayatıyla sürekli konuşulan Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmış ve genç kadına evlilik teklif etmişti.

"Gülseren ile ayrıldığım doğru"

Mehmet Ali Erbil, evlenme hazırlığı yaparken ayrılık kararı almış ve genç kadın hakkında "Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı." demişti.

"Ailesi istemedi"

Ünlü isim geri adım attı ve ilginç bir itirafta bulundu. Erbil açıklamasında, "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık. Hala konuşuyoruz ama barışma durumumuz yok." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı
MASAK raporu ortaya çıktı: İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para trafiği
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde
İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 710 milyon lira idari para cezası
İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi: Temaslar yoğunlaşacak
Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor
KYK burs sonuçları açıklandı
Siyonist İsrail'den hasta ve yaralılar için soykırım fermanı! Gazze'de artık ölüler bile sayılamıyor
CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet
Netanyahu'dan Arap ülkelerine tehdit : Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı
81 ilde 'Çember Operasyonu'! 5 bin 309 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklama: CHP'de değişim oldu mu?
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar: Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: 12 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Diyarbakır'da İtalyan köyü: 36 yıl önce terk edildi

Diyarbakır'da İtalyan köyü: 36 yıl önce terk edildi

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda