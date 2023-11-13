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Atakan Işıktutan'ı çabuk unuttu

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la iki ay önce ayrılan popçu İrem Derici, fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Çiçeği burnunda aşıklar, romantik pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Ekleme: 13.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
İrem Derici ile kendisinden yedi yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın birlikteliği uzun ömürlü olmamıştı. Aşk oldu pozlar veren ikili, geçtiğimiz eylül ayında ilişkisini noktalamıştı.

"İŞLER PİSLEŞMEDEN AYRILIK KARARI ALDIK"

36 yaşındaki şarkıcı, "İşler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. 3-4 konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Genelde ilişkilerim kavga ve gürültüyle bitiyor. Bu sefer böyle olsun istemedim çünkü Atakan çok değerliydi benim için, hâlâ da öyle" demişti.

Atakan Işıktutan'ı çabuk unuttu

ATAKAN'I ÇABUK UNUTTU!

Ünlü popçunun, ayrılıktan kısa bir süre sonra yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

SIMSIKI SARILDILAR

Daha önce sevgilisiyle el ele çekilen bir pozlarını yayınlayan Derici, son olarak 8.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Fırat ile aşk pozlarını paylaştı.

Sevgilisinin kendisine sımsıkı sarıldığı fotoğrafına; "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır" mesajını yazan Derici, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Atakan Işıktutan'ı çabuk unuttu
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