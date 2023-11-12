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Beyaz Gazete
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Devrim Özkan'ı sevmeye doyamadı

Çiçeği burnunda çift oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Torreira, samimi karelerini paylaşarak, "Sen benim en iyi yerimsin" notunu ekledi.

Ekleme: 12.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasında bir süredir taze bir aşk konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde de tescillenen ilişkiden kareler gelmeye devam ediyor.

Söz konusu çift ise oyuncu devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira.

Aşkları gözler önünde

Başarılı oyunculuğu ve cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Özkan, gönlünü Uruguaylı futbolcuya kaptırdı.

Birlikteliklerine tam gaz devam eden çift, aşklarını artık gözler önünde yaşıyor.

Devrim Özkan'ı sevmeye doyamadı

"Hayatımda olmanı seviyorum"

Galatasaray’ın sevilen yengesi ile Torreira'nın son paylaşımlarının ardından futbolcu bir kez daha aşka geldi.

Kısa süre önce hesabından art arda birlikte oldukları samimi kareleri paylaşan Torreira, şu notu ekledi:

Devrim Özkan'ı sevmeye doyamadı

"Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım."

Samimi karelere beğeni ve yorum yağdı.
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