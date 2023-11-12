Devrim Özkan'ı sevmeye doyamadı

Magazin dünyasında bir süredir taze bir aşk konuşuluyor.Geçtiğimiz günlerde de tescillenen ilişkiden kareler gelmeye devam ediyor.Söz konusu çift ise oyuncu devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira.Başarılı oyunculuğu ve cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Özkan, gönlünü Uruguaylı futbolcuya kaptırdı.Birlikteliklerine tam gaz devam eden çift, aşklarını artık gözler önünde yaşıyor.Galatasaray’ın sevilen yengesi ile Torreira'nın son paylaşımlarının ardından futbolcu bir kez daha aşka geldi.Kısa süre önce hesabından art arda birlikte oldukları samimi kareleri paylaşan Torreira, şu notu ekledi:"Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım."Samimi karelere beğeni ve yorum yağdı.