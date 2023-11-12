Aradığı aşkı sonunda buldu

Aile dizisinde canlandırdığı Devin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, çalkantılı aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor.Yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Sarıkaya, uzun süredir hem yalnız hem de sessizdi...Güzel ismin yalnızlığını şu sıralar bozduğu ve Mert Demir'le aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.Sosyal medyadan ortaya atılan iddialara göre; ünlü oyuncu, “Ateşe Düştüm” şarkısıyla adından söz ettiren Mert Demir’le görüşüyor.İşlerinin yoğunluğu nedeniyle aşka vakit bulamadığını söyleyen Sarıkaya, geçen hafta “Hayatınızda biri var mı” sorusuna “Kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel” yanıtını vermişti. Mert Demir’in adı ise bir süredir oyuncu Seray Kaya ile anılıyordu.Kaya’yla ilişkisi biten Demir’le Sarıkaya, “Ateşe Düştüm” şarkısını birlikte seslendirdi.