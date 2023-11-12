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Ali Sabancı ilk kez görüntülendi

Ali Sabancı, feci kaza sonrası ilk kez sağlıklı bir şekilde görüntülendi. Gazetecilere engel olmak isteyen korumalarına, “Arkadaşlar fotoğrafımı çekebilir” dedi.

Ekleme: 12.11.2023 - 13:59 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Eşiyle birlikte tekne kazası geçiren Ali Sabancı, ilk kez bu kadar net görüntülendi. Hastaneye kontrole giden ünlü iş insanı, fotoğraf çekilmesine izin verdi. "Yakın zamanda sohbet ederiz" dedi.

Holding sahibi Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ve oğullarıyla birlikte tatil yaparken 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında kendisinin kullandığı zodyak botla kayalıklara çarptı.

Eşi Vuslat Doğan Sabancı yüzünden, kendisi de çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Her ikisi de İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sabancı çifti, 4 Eylül'de taburcu edildikten sonra tedavileri evde yapıldı.

Bir süre önce Vuslat Doğan Sabancı, yüzünden estetik operasyon olmak için ABD'de doktorların kapısını çaldı. Ali Sabancı da kontrollerini yaptırmak için hastaneye gidip-gelmeye başladı. 3 gün arayla doktorlar tarafından kontrole çağrıldı.

Ali Sabancı ilk kez görüntülendi

Önceki gün hastane çıkışında korumaları, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Araya gire Sabancı, korumalarına " Engel olmayın, arkadaşlar fotoğraf çekebilir" ifadesini kullandı. Sağlığını soran basın mensuplarına da "İyiyim, inşallah yakın zamanda sohbet ederiz" açıklamasını yaptı.

Feci kazada yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, bir dizi estetik operasyon için ABD'de bulunuyor.

Ali Sabancı ilk kez görüntülendi

Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğuyla birlikte geçirdiği deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, Nişantaşı'ndaki bir hastanede kontrolden geçti.

Ali Sabancı, hastane çıkışı gazetecilere, sağlığının iyi olduğunu söyledi. "İnşallah yakında sohbet ederiz" dedi.
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