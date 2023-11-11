Uğur Yücel'den şaşırtan açıklama!

Katıldığı etkinlikte oyunculuğu bıraktığını açıklayan ünlü oyuncu ve senarist Uğur Yücel, hayranlarını üzdü.

Türk sinemasının duayen ismi Uğur Yücel, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir etkinliğin onur konuğu olarak söyleşi yaptı.



Usta oyuncu, 1996’da Şener Şen ile çektiği ‘Eşkıya’ filmi hakkında konuştu.



"Filmi ilk defa izleyip ağladım"



Yücel, “Eşkıya oyunculuğu bırakma sebebim. Eski filmlerimi izlemiyorum. Fakat tesadüfen açık havada bir gösterimine denk geldim. Filmi ilk defa izleyip ağladım. Oyunculuğumu beğenmedim ve o dönem oyunculuğu bıraktım.” dedi.



Uğur Yücel, Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı, 1996 yapımı 'Eşkıya'da başrolü Şener Şen'le paylaşmıştı.