Simge Ünal'dan 'evlilik' açıklaması!

İzmir'de podyuma çıkacak olan Simge Ünal, "Gelinlik giymeyi çok seviyorum ama evlenmeyi henüz düşünmüyorum. Herhalde Türkiye'de en çok gelinlik giyen benimdir. Bu nedenle sürekli evlilik soruluyor. Her gelinlik giydiğimde farklı bir heyecan yaşıyorum. Gerçekten evlenirsem model seçmek çok zor olacak" şeklinde konuştu.Sporunu hiç aksatmadığı belirten genç model, "Mesleğim gereği formumu korumak zorundayım. Haftanın her günü spor yapıyorum. Pilatese devam ediyorum ve beslenmeme çok dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.