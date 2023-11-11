Simge Ünal'dan 'evlilik' açıklaması!
Manken Simge Ünal, 21 Kasım'da İzmir If Wedding fuarında düzenlenecek defilelerde gelinlik giyecek. "Türkiye'de en çok gelinlik giyen ben olabilirim" diyen Ünal, evliliğe bakış açısını anlattı.
İzmir'de podyuma çıkacak olan Simge Ünal, "Gelinlik giymeyi çok seviyorum ama evlenmeyi henüz düşünmüyorum. Herhalde Türkiye'de en çok gelinlik giyen benimdir. Bu nedenle sürekli evlilik soruluyor. Her gelinlik giydiğimde farklı bir heyecan yaşıyorum. Gerçekten evlenirsem model seçmek çok zor olacak" şeklinde konuştu.
"BESLENMEME ÇOK DİKKAT EDİYORUM"
Sporunu hiç aksatmadığı belirten genç model, "Mesleğim gereği formumu korumak zorundayım. Haftanın her günü spor yapıyorum. Pilatese devam ediyorum ve beslenmeme çok dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.
"BESLENMEME ÇOK DİKKAT EDİYORUM"
Sporunu hiç aksatmadığı belirten genç model, "Mesleğim gereği formumu korumak zorundayım. Haftanın her günü spor yapıyorum. Pilatese devam ediyorum ve beslenmeme çok dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.