Setlere dönme şartını açıkladı
Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Gwyneth Paltrow'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Dünyaca ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, setlere dönmesinin şartını açıkladı.
Son olarak 2020 yılında "The Politician" dizisinde rol almış olan Oscar ödüllü güzel oyuncu Gwyneth Paltrow, sonrasında oyunculuğa ara vermişti.
GWYNETH PALTROW SETLERE DÖNME ŞARTINI AÇIKLADI
New York'ta düzenlenen CFDA Moda Ödülleri'nde 'Entertainment Tonight'a konuşan Paltrow, kendisini mesleğe dönmeye ikna edebilecek tek bir aktör olduğunu ifade etti.
"SANIRIM ROBERT DOWNEY JR. BENİ HER ZAMAN GERİ DÖNDÜREBİLİR"
Şu anda bir projesi bulunmayan ve konuyla alakalı konuşan oyuncu Gwyneth Paltrow, "İşim nedeniyle şu anda oyunculuk yapmam çok zor ama sanırım Robert Downey Jr., beni her zaman geri döndürebilir" dedi.
GWYNETH PALTROW SETLERE DÖNME ŞARTINI AÇIKLADI
New York'ta düzenlenen CFDA Moda Ödülleri'nde 'Entertainment Tonight'a konuşan Paltrow, kendisini mesleğe dönmeye ikna edebilecek tek bir aktör olduğunu ifade etti.
"SANIRIM ROBERT DOWNEY JR. BENİ HER ZAMAN GERİ DÖNDÜREBİLİR"
Şu anda bir projesi bulunmayan ve konuyla alakalı konuşan oyuncu Gwyneth Paltrow, "İşim nedeniyle şu anda oyunculuk yapmam çok zor ama sanırım Robert Downey Jr., beni her zaman geri döndürebilir" dedi.