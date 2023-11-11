Setlere dönme şartını açıkladı

Son olarak 2020 yılında "The Politician" dizisinde rol almış olan Oscar ödüllü güzel oyuncu Gwyneth Paltrow, sonrasında oyunculuğa ara vermişti.New York'ta düzenlenen CFDA Moda Ödülleri'nde 'Entertainment Tonight'a konuşan Paltrow, kendisini mesleğe dönmeye ikna edebilecek tek bir aktör olduğunu ifade etti.Şu anda bir projesi bulunmayan ve konuyla alakalı konuşan oyuncu Gwyneth Paltrow, "İşim nedeniyle şu anda oyunculuk yapmam çok zor ama sanırım Robert Downey Jr., beni her zaman geri döndürebilir" dedi.