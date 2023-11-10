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Ünlü çifte yoğun ilgi...

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Uzun süre mağazaları dolaşan oyuncu çift, yeni sezon ürünlerini inceleyerek alışverişin keyfini çıkardı.

Ekleme: 10.11.2023 - 00:36 Güncelleme: 10.11.2023 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
Alışveriş turunun ardından bir restoranda yemek yiyen ve sohbet eden Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, şık tarzı ve birbirlerine uyumu dikkatlerden kaçmadı.

Yoğun ilgiye maruz kalan ve yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen ünlü çift, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

Ünlü çifte yoğun ilgi...
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