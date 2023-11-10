Turabi Çamkıran'dan esprili paylaşım!

Turabi Çamkıran; başarılı parkur performansı, ada konseylerindeki ilginç sözleri ve rakipleriyle yaşadığı tartışmalarla Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.Geçirdiği sağlık sorununun ardından All Star için hazırlıklara başlayan Turabi, yeni sezon öncesi sürpriz şekilde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya gelmişti.Yaklaşık iki milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından rakiplerine gönderme yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Turbo Turabi, bu kez gülümseten bir gönderiye yer verdi."ACUN ABİ 'NORMALE DÖN ARTIK' DEDİ"Eski halini paylaşan Turabi, fenomen yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi tiye aldı. İki Survivor şampiyonluğu bulunan Çamkıran'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.Acun abi 'Şu saçı sakalı kes! Normale dön artık!' dedi, gitti. Ben de onu kırmadım. Sakalları kestim. Gelirken de saçı keserim. Dememi isterdiniz ama maalesef. Eski foto.