Nihal Yalçın fenomenlere taş attı!

Zenginlikleriyle ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın ve birçok aile üyesinin de içinde olduğu birçok kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.Polat çiftinin tutuklanmasının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrildi.Avrupa Yakası, Kırmızı Oda, Oğlum, Yalan Dünya gibi dizilerde rol alan oyuncu Nihal Yalçın ise fenomenlerle ilgili attığı tweetle gündem oldu.Açtıkları güzellik merkezleriyle parayı bulanlara göndermede bulunan Yalçın, sosyal medya hesabından fenomenlere taş attı.Ünlü oyuncu "Yarın güzellik merkezi açıp, ertesi gün Umre'ye gidiyorum. Sen büyüksün Allah" yazdı.