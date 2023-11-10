Nesrin Cavadzade'nin siyahlar içinde AVM stili

Tek başına geldiği AVM’de yeni sezon ürünlerini inceleyip uzun süre alışveriş yapan Nesrin Cavadzade, yazdan kalma havanın tadını çıkarırken, yanına gelen yabancı hayranlarıyla da uzun süre fotoğraf çektirdi.Neşesi bir hayli yerinde olan oyuncu, makyajsız ve doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Ayrıca Nesrin Cavadzade’nin siyahlar içindeki stili ise sevenleri tarafından beğeni topladı.