Nesrin Cavadzade'nin siyahlar içinde AVM stili
'Şahane Hayatım' adlı diziyle yaklaşık 1.5 yıl sonra ekranlara dönen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, fit hali ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu.
Tek başına geldiği AVM’de yeni sezon ürünlerini inceleyip uzun süre alışveriş yapan Nesrin Cavadzade, yazdan kalma havanın tadını çıkarırken, yanına gelen yabancı hayranlarıyla da uzun süre fotoğraf çektirdi.
Neşesi bir hayli yerinde olan oyuncu, makyajsız ve doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Ayrıca Nesrin Cavadzade’nin siyahlar içindeki stili ise sevenleri tarafından beğeni topladı.
Neşesi bir hayli yerinde olan oyuncu, makyajsız ve doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Ayrıca Nesrin Cavadzade’nin siyahlar içindeki stili ise sevenleri tarafından beğeni topladı.