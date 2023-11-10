Farah Zeynep Abdullah imaj değiştirdi!

'Bihter' filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa imaj tazeledi.

Son günlerde 'Bihter' filmiyle öne çıkan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi.Sarı saçlarını pembeye boyayan güzel oyuncu son halini; 'Filtre yok peruk yok' notu ile paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın imaj değişikliği kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.