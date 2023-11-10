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Değişimiyle herkesi şaşırttı!

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile partner olmuş ve bir Hollywood filminde başrolde yer almıştı. Önceki gün AVM'de görüntülenen Bilginer, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Ekleme: 10.11.2023 - 08:52 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ödül kazanmıştı.

“Maria”da

Şimdilerde dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile başrolü üstlendiği “Maria” filmiyle büyük yankı uyandıran Bilginer, yeni imajıyla gündem oldu. Usta oyuncu Haluk Bilginer, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi.

SnobMagazin'in haberine göre; tek başına alışveriş yapan ünlü oyuncunun verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

Son hali olay oldu

Sakallarını kesen ve oldukça kilo veren usta oyuncunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.
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