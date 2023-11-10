Cansu Tosun'a babasını sordular

Magazin dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, Nişantaşı sokaklarında beraber görüntülenince "Yasak aşk yaşıyorlar" dedikodusu ortaya atılmış, kısa bir süre sonra da dedikoduların doğru olduğu ortaya çıkmıştı.Cansu Tosun'un "Gördükleriniz doğru, onları Allah'a havale ediyorum" diyen annesi Serpil Tosun, göndermeli paylaşımlarda bulunmaya devam ederken, Ümran Seyhan'la yazlıkta kapı komşusu oldukları ve çok da iyi arkadaş oldukları öğrenilmişti.Şahsiyet'in ikinci sezon galasına katılan Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen babasıyla ilgili ilk kez açık açık konuştu.Önce konuşmak istemediCansu Tosun, yasak aşkı soran muhabirlere önce, "Şimdi mesela diziyi sorsanız daha heyecanlı, çok güzel bir işe başladım. Çok iyi gidiyor. Tiyatro oyunum çok iyi gidiyor." diyerek tepki gösterdi.Ardından "Herkes ne yaptığının..." diyen fakat sonradan söyleyeceklerinden vazgeçen Tosun, "Herkes kendi hayatından sorumlu." diyerek toparladı.Ünlü oyuncu, babasıyla görüşüp görüşmediği sorulunca da "Yok olur mu hiç öyle şey? Babam o benim." cevabını verdi.