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Cansu Dere, Gala'ya damga vurdu!

Ekranların başarılı oyuncularından Cansu Dere, Şahsiyet dizisinin galasında iddialı tarzıyla dikkat çekti

Ekleme: 10.11.2023 - 09:00 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Son olarak da Sadakatsiz dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Cansu Dere, güzelliği ve fit vücuduyla her daim beğeni alan ünlü isimler arasında.

Tarzıyla her zaman adından söz ettiren ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan Cansu Dere, Şahsiyet 2. sezon galasında ortaya çıktı.

Dere, galada iddialı süper mini tarzıyla büyük beğeni topladı. Galada Cansu Dere poz verirken en uçta kaldı.

Mimikler olay

Kenarda kalan Cansu Dere'nin açıklamalar boyuncu mimikleri, sıkılmış halleri gözlerden kaçmadı ve sosyal medyanın da diline düştü. Kenarda kaldığı için rahatsız olduğu düşünülen Cansu Dere'nin mimikleri sosyal medyada konuşuldu.

Gecede kurtlar döküldü

Cansu Dere, bu mimikleriyle gündem olurken gecenin ilerleyen saatlerindeki eğlencede ise sahneye çıkarak kurtlarını döktü.

Cansu Dere, Gala'ya damga vurdu!
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