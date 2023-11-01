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Beyaz Gazete
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Süreyya Yalçın'dan miras açıklaması

Son dönemde zayıf görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın babasından kalan mirasla gündem oldu.

Ekleme: 1.11.2023 - 08:40 Güncelleme: 1.11.2023 - 08:41 / Editör: Ozge Selin
Hayatını Miami'de sürdüren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, yazı Türkiye'de geçirmiş aşırı zayıflığı yüzünden de sürekli gündeme gelmişti.

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan ve 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın'ın babasından kalan mirası yurt dışına transfer ettiği iddia edildi.

Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık miras hakkında açıklama yaptı.

"Hangi çağdayız"

İddialara tepki gösteren ünlü isim Sabah'a şu açıklamayı yaptı:

"Hangi çağdayız, uçakla para taşımak da nedir? Ne ortalarda konuşulduğu gibi bir durum yok. Gizli bir yolla yurt dışına para çıkardım.

"Kanunen mümkün değil"

Zaten telaffuz edilen o miktardaki bir parayı bankadan çekip yurt dışına taşımak da kanunen mümkün değil.

Böyle bir para transferi yapılmadı. Bu tamamen hayal ürünü bir dedikodu. Büyük şaşkınlık içindeyim."
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