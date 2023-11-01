Pelin Karahan'dan, 'Arda Güler' açıklaması!

Pelin Karahan, önceki gün çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, eğlence merkezinde çocuklarıyla neşeli bir gün geçirdi.

İş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, çocukları ile görüntülendi. Ali Demir ile Eyüp Can'ın üstündeki Real Madrid forması dikkatlerden kaçmadı."TÜM HAYATIMIZ FUTBOL"Çocuklarının La Liga takımlarından Real Madrid ve milli futbolcu Arda Güler'in hayranı olduğunu söyleyen oyuncu, "Okul haricinde tüm hayatımız futbol" şeklinde konuştu.