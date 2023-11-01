Norveçli model Antalya'ya geliyor...

Victorias Secret'in ünlü yüzlerinden Norveçli Freda Aasen, Antalya'da 15 Aralık'ta 70 mankenin katılımıyla gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkacak.

3-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında düzenlenecek defilenin baş mankeni 28 yaşında ve 1.77 boyundaki Freda Aasen olacak.



Norveçli güzel, geçtiğimiz yıl İtalyan iş insanı Tommy Chiabra ile yaptığı evlilikle magazin gündemini meşgul etmişti. Bir alışveriş merkezinde keşfedilmesinin ardından mankenlik kariyerinde hızlı ilerleyen Aasen, dünya çapında pek çok markayla çalıştı.



