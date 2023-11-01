  • USD: 28,28 - 28,33
  • EURO: 29,85 - 29,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazal Kaya hakkında karar çıktı

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Hazal Kaya davasında karar açıklandı. Kaya'nın avukatı, oyuncunun beraat ettiğini duyurdu.

Ekleme: 1.11.2023 - 08:53 Güncelleme: 1.11.2023 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ezgi Mola gibi, 2020 yılında Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşanan olayla ilgili yorumda bulundu.

Olayda, 18 yaşındaki İpek Er, yaşamına son vererek bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

O dönem 27 yaşında olan Orhan hakkında, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mola'ya destek verdi

Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı.

Oyuncu Hazal Kaya da, bu süreçte tepki paylaşımında bulundu ve para cezasına çarptırılan Ezgi Mola’ya destek verdi.

Suç duyurusunda bulundu

Bunun üzerine Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kaya hakkında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Beraat etti

Davaya ilişkin karar da bugün açıklandı. Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabında oyuncunun beraat ettiğini duyurdu.

Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaya hakkında, "ceza verilmesine yer olmadığı" yönünde karar verdi.

"Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı"

Kuday paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik tweet'i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola'ya destek olmak için Mola'nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı.

Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti. Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er'in en azından hatırası rahat bırakılacaktır.

"Çok mutluyum"

Kaya, avukatının ifadelerini kendi hesabında paylaşırken, "Çok mutluyum. Umarım bu karar emsal teşkil eder." notunu düştü.

Hazal Kaya hakkında karar çıktı
Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini başarıyla tamamladı
Gazze'de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail'den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk
İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: İşte evde yapılan aramalarda ele geçirilenler...
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: 'Bu yoldan bir an önce geri dönmeli'
Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye sağlık yardımı için hazır
İstanbul'da büyük operasyon: Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Polislere verilen sarı zarfın içinde ne yazıyordu?
MEB'den müfredat kararı: Dersleri sadeleştireceğiz
Gazze halkı için flaş karar! Refah Sınır Kapısı açıldı!
Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Bir savaş daha kapıda: 'Milyonlarca can feda etmeye hazırız'
İsrail'den Kızıldeniz'de savaş başlatacak çok tehlikeli hamle
Bakan Bolat'tan OVP açıklaması! Toparlanma izlenmektedir
Katil İsrail’e büyük darbe! Basınına 'susun' talimatı verildi: Ağır bedel ödedik!
İsrail’den hain göç planı: Soykırıma uğrattıkları Filistinlileri çöle sürülecekler
Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Cari açık düşüş trendine girdi!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı