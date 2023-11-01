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Fahriye Evcen'den 'Cadılar Bayramı' paylaşımı!

Ocak ayında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. 'Cadılar Bayramı' için cadı şapkası takarak poz veren Evcen'e, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ekleme: 1.11.2023 - 01:34 Güncelleme: 1.11.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2013 yılında rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birlikteliklerini 2017'de nikâh masasına taşıyan oyuncu çift, Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirmişti.

2019 yılında oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ikili, 18 Ocak'ta ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.

Fahriye Evcen'den 'Cadılar Bayramı' paylaşımı!

CADILAR BAYRAMI POZU

37 yaşındaki ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son olarak 13.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

'Cadılar Bayramı'nı kutlamak için taktığı mor cadı şapkası, deri pantolonu ve siyah korsesiyle kamera karşısına geçen Evcen, yeni pozlarını peş peşe yayınladı.

Fahriye Evcen'den 'Cadılar Bayramı' paylaşımı!

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Güzel oyuncunun bir saat içinde 62 binden fazla beğeni alan gönderisine, takipçilerinden "Çok güzelsin", "Seni fantastik konulu projelerde görürüz umarım" ve "Cadılık bile yakışmış" gibi yorumlar geldi.

Fahriye Evcen'den 'Cadılar Bayramı' paylaşımı!

HER SENE 31 EKİM'DE KUTLANIYOR

'Cadılar Bayramı', her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış; çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.
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