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Birsu Demir'in değişimine yorum yağdı

Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Birsu Demir, son dönemdeki değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ekleme: 1.11.2023 - 08:44 Güncelleme: 1.11.2023 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin fenomen dizilerinden Alemin Kıralı'nda dizisinde Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi isimler rol alıyordu.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle büyük beğeni toplayan Birsu Demir, yıllar geçse de değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Son haliyle Dua Lipa ve Neslihan Atagül'e benzetilen ünlü oyucunun sosyal medyadaki paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Birsu Demir'in değişimine yorum yağdı

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 24 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, verdiği son cesur pozlarla da gündem oldu.

"Bu Oben olamaz"

İddialı tarzıyla dikkat çeken Birsu Demir'i görenler; 'Sana ne olmuş?', 'Bu Oben olamaz', 'Tanıyamadım', 'Değişimin böylesi' gibi yorumlar yaptılar.

Birsu Demir'in değişimine yorum yağdı
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