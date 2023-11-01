Aslı Enver'den makyajsız poz!

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenmişti. Nikâhtan sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş, ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.DOĞAL HALİNİ PAYLAŞTIZaman zaman eşi ve kızıyla birlikte paylaşımlar yapan güzel oyuncu, bu defa makyajsız ve filtresiz halini takipçileriyle paylaştı.Enver'in doğal hali sosyal medyada beğeni topladı.