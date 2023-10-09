  • USD: 27,68 - 27,73
  • EURO: 29,30 - 29,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftten evlilik açıklaması!

Manken Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’dan boşandıktan sekiz yıl sonra Avukat Nail Gönenli ile mutluluğu yakalamıştı. Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen ikili, evlilik sorularından kurtulamadı.

Ekleme: 9.10.2023 - 01:22 Güncelleme: 9.10.2023 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile hakkında çıkan 'evlilik' haberlerine şöyle karşılık vermişti:

Çocuğu olmayan düşünsün. Çocuk yapmamış olan insanlar kesinlikle evlenmeli, aile kurmalı. Hayatımda onun ötesine geçebilen bir duygu yaşarsam söylerim ama bu zamana kadar yaşamadım. Gündemimde çocuklarım olduğu için aklımda hayalimde böyle bir şey yok.

Ünlü çiftten evlilik açıklaması!

HIZLI ADIMLARLA ARABAYA GEÇTİ

Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli, önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Hızlı adımlarla arabaya binen Şıkel, evlilik soruları ile ilgili konuşmadı. Nail Gönenli de arabaya binerek sevgilisi ile birlikte oradan ayrıldı.

Ünlü çiftten evlilik açıklaması!

"BÖYLE BİR HADSİZLİK YAPMAM"

Öte yandan eski eşinin ilişkisine karşı çıktığı iddia edilen Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili ilk kez konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. Artık ciddi anlamda yaşını almış, son derece kişilikleri oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz tabii ki. Ben böyle bir hadsizlik yapmam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yabancı yatırımcılardan çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu!
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
İngiliz Bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir
HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İşte dakika dakika yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Başkan Erdoğan'dan bölgedeki aktörlere 'sorumluluk alın' çağrısı: Gazze acımasızca bombalanıyor
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı
İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...
5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Dul ve yetime ikramiye ne kadar olacak? İşte Cumhuriyet ikramiyesi tablosu
BM ve DSÖ'den Gazze için 'insani koridor' çağrısı: 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Trafikte sakın bunu yapmayın: Cezalar katlandı! Affetmiyorlar…

Trafikte sakın bunu yapmayın: Cezalar katlandı! Affetmiyorlar…

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Karadeniz'de korkutan görüntü: Bir anda ortaya çıktı

Karadeniz'de korkutan görüntü: Bir anda ortaya çıktı