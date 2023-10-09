Ünlü çiftten evlilik açıklaması!

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile hakkında çıkan 'evlilik' haberlerine şöyle karşılık vermişti:Çocuğu olmayan düşünsün. Çocuk yapmamış olan insanlar kesinlikle evlenmeli, aile kurmalı. Hayatımda onun ötesine geçebilen bir duygu yaşarsam söylerim ama bu zamana kadar yaşamadım. Gündemimde çocuklarım olduğu için aklımda hayalimde böyle bir şey yok.HIZLI ADIMLARLA ARABAYA GEÇTİÇağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli, önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.Hızlı adımlarla arabaya binen Şıkel, evlilik soruları ile ilgili konuşmadı. Nail Gönenli de arabaya binerek sevgilisi ile birlikte oradan ayrıldı."BÖYLE BİR HADSİZLİK YAPMAM"Öte yandan eski eşinin ilişkisine karşı çıktığı iddia edilen Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili ilk kez konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. Artık ciddi anlamda yaşını almış, son derece kişilikleri oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz tabii ki. Ben böyle bir hadsizlik yapmam.