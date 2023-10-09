Üçüncü kez anne oldu

Bir dönemin fenomen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Caroline karakterine hayat veren ünlü oyuncu Wilma Elles, sosyal medya hesabından yapıtğı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.Elles, bir süredir birlikte olduğu avukat Mehmet Şah Çelik ile yaklaşık bir yıl önce evlenmişti.Üçüncü kez anne olduÇiftten bugün sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu Wilma Elles, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.Tiara Manolya5 Ekim'de kuacğına aldığı kızının fotoğraflarını bugün paylaşan Elles, kızının adının Tiara Manolya olduğunu da söyledi. Sosyal medyada bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren ünlü oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu."Büyük bir aşkla bekliyoruz seni"İkiz çocukları Milat ve Melodi'ye kardeş beklediklerini ve çok heyecanlı olduklarını paylaşan Wilma Elles, minik bebeğine 'Büyük bir aşkla bekliyoruz seni' demişti.