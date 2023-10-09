Özge Özpirinçci isyan etti!

Aralık 2021'de kızı Mercan'ı kucağına alan ve şimdilerde vaktinin çoğunu kızı ile geçiren Özge Özpirinçci, 3.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Roma'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.37 yaşındaki ünlü isim, daha önce imajına yönelik yapılan eleştirilere cevap vererek, gönderisine yazdığı bir mesajla içini döktü."HAVALI BİR CAPTION DÜŞÜNDÜM"Mesajına, "Havalı bir caption düşündüm bu fotoğraf için... Böyle tek cümle bir şey veya yabancı dilde bir özlü söz falan" diyerek başlayan Özpirinçci; şöyle devam etti:Sonra dedim ki kendime, 'Canım sen bu fotoğrafı neden paylaşmak istiyorsun? Çünkü iyi göründüğümü düşünüyorum ve bu hoşuma gidiyor. E o zaman sen de bunu açıkla fotoğrafı görecek olanlara.' Aynen de öyle yapmak istedim!"MAKYAJSIZ YAKALANINCA BAKIMSIZ OLUYORUM""Son birkaç yıldır hayatımı yaşama tercihlerimden dolayı insanlar tarafından hep bir kategoriye koyulmak isteniyorum. Saçıma fön çektirmek imaj değişikliği kabul ediliyor. O gün aynaya baktığımda hoşuma gitmeyen beyazlarımı sprey boyayla kapattığımda 'Ee nooldu o doğal kıza?' yorumları geliyor. Sokakta magazine makyajsız ve rahat giysilerle 'yakalanınca' bakımsız oluyorum vs vs..."Konu bu yaftalar değil aslında. Konu birbirimizi olduğu gibi kabul edebilmeyi öğrenememekte. Ben hep böyleydim. Başkasına zarar vermediğim sürece canımın istediğini yaptım ve bunun için de kimseye hesap vermedim; bu saatten sonra da vermem. Hele artık bir de kız anası olmuşum ohooo..."ÇÜNKÜ BEN ÖZGÜRÜM""Bugün mini eteğim ve iğne topuklularımla galaya katılırım, yarın parkta çocuğumla çimlerde yuvarlanmaktan leke olmuş eşofmanımla gezerim. Çünkü ben özgürüm! Sen özgürsün! İstediğimiz gibi görünmekte!"