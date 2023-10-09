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Özge Özpirinçci isyan etti!

Meslektaşı Burak Yamantürk'le 2021 yılında evlenen ve aynı yıl ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından Roma'da çekilen pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu, fotoğraflarıyla birlikte bir de mesaj yayınlayarak; imajına yönelik yapılan eleştirilere isyan etti.

Ekleme: 9.10.2023 - 01:11 Güncelleme: 9.10.2023 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Aralık 2021'de kızı Mercan'ı kucağına alan ve şimdilerde vaktinin çoğunu kızı ile geçiren Özge Özpirinçci, 3.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Roma'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

37 yaşındaki ünlü isim, daha önce imajına yönelik yapılan eleştirilere cevap vererek, gönderisine yazdığı bir mesajla içini döktü.

Özge Özpirinçci isyan etti!

"HAVALI BİR CAPTION DÜŞÜNDÜM"

Mesajına, "Havalı bir caption düşündüm bu fotoğraf için... Böyle tek cümle bir şey veya yabancı dilde bir özlü söz falan" diyerek başlayan Özpirinçci; şöyle devam etti:

Sonra dedim ki kendime, 'Canım sen bu fotoğrafı neden paylaşmak istiyorsun? Çünkü iyi göründüğümü düşünüyorum ve bu hoşuma gidiyor. E o zaman sen de bunu açıkla fotoğrafı görecek olanlara.' Aynen de öyle yapmak istedim!

Özge Özpirinçci isyan etti!

"MAKYAJSIZ YAKALANINCA BAKIMSIZ OLUYORUM"

"Son birkaç yıldır hayatımı yaşama tercihlerimden dolayı insanlar tarafından hep bir kategoriye koyulmak isteniyorum. Saçıma fön çektirmek imaj değişikliği kabul ediliyor. O gün aynaya baktığımda hoşuma gitmeyen beyazlarımı sprey boyayla kapattığımda 'Ee nooldu o doğal kıza?' yorumları geliyor. Sokakta magazine makyajsız ve rahat giysilerle 'yakalanınca' bakımsız oluyorum vs vs..."

Konu bu yaftalar değil aslında. Konu birbirimizi olduğu gibi kabul edebilmeyi öğrenememekte. Ben hep böyleydim. Başkasına zarar vermediğim sürece canımın istediğini yaptım ve bunun için de kimseye hesap vermedim; bu saatten sonra da vermem. Hele artık bir de kız anası olmuşum ohooo...

Özge Özpirinçci isyan etti!

"ÇÜNKÜ BEN ÖZGÜRÜM"

"Bugün mini eteğim ve iğne topuklularımla galaya katılırım, yarın parkta çocuğumla çimlerde yuvarlanmaktan leke olmuş eşofmanımla gezerim. Çünkü ben özgürüm! Sen özgürsün! İstediğimiz gibi görünmekte!"
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