Nil Karaibrahimgil ile Boğaz'da masalsı konser!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam sahnesinde bir kez daha Nil Karaibrahimgil ve sevenlerini ağırladı.

Nil Karaibrahimgil, eşsiz geceye unutulmaz bir sürprizle başlangıç yaptı. Rock müziğin sevilen sesi Teoman ile konser startını veren Karaibrahimgil, alkış yağmuruna tutuldu.'İstanbul’da Sonbahar' ve 'Kek' parçalarını birlikte seslendiren ikili, konserin ilk dakikalarında eğlenceyi ikiye katladı.BÜYÜK COŞKUÜnlü sanatçı Kuruçeşme Açıkhava'ya ruhlarındaki kanatları da açtırdı, binlerce kişinin 'Pırlanta' şarkısıyla sağ ellerini havaya da kaldırdı. Binlerce müzikseverin buluştuğu gecede özellikle şarkılarıyla gönüllerini kazandığı gençlerin ve çocukların 'Resmen Aşığım', 'Peri' ve 'Diskotek' şarkılarındaki coşkuları görülmeye değerdi.Müziğiyle olduğu kadar kıyafetleriyle de adından söz ettiren sanatçı, Kuruçeşme Sahnesi için özel hazırlanan iki kostümüyle de adeta görsel bir şölen yaşattı. Bitmeyen enerjisi ve sahne performansıyla göz dolduran Nil Karaibrahimgil, konserin sonunda alkış tufanı koparan hayranlarına bis yaparak karşılık verdi.