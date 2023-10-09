İsrail paylaşımı tepki topladı!

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner'ın İsrail'i destekleyen paylaşımı büyük tepki çekti.

Hamas'ın cumartesi günü başltatığı 'Aksa Tufanı' opersayonu sonrasında İsrail ordusu da ''savaş hali'' ilan etti.



Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail, Gazze ŞEridi'ni bombalayarak kraşılık vermişti.



Kylie Jenner israil yanlısı



Dünyanın gözü İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda iken Kylie Jenner, İnstagram'da israil yanlısı bir gönderi paylaştı.



26 yaşındaki Jenner, İsrail'i destekleyen ve Kaliforniya merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluşa ailt bir grafiği yeniden paylaştı.



"İsrail halkının yanındayız"



"Son yılların en korkutucu durumlarnıdan biriyle karşı karşıya olan İsrail halkının yanındaysanız paylaşın" ifadesinin yer aldığı paylaşımda "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız!" yazılı notuyla Kylie Jenner büyük tepki çekti.



Ancak Jenner bu paylaşımı yaptıktan kıs bir süre sonra büyük tepki aldı ve pylaşımı İnstagram hikayesinden kaldırdı.