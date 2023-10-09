Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal, sık sık magazin basınında yer alan ünlü isimlerdenw.Sandal, bu kez de beyaz ayakkabılarıyla gündem oldu. Ünül şarkıcı, son konseriyle sosyal medyada gündem oldu.'Oğuzhan'a mı özendin'Konserde giydiği beyaz ayakkabılarıyla konuşulan ünlü şarkıcıya 'Oğuzhan'a mı özendin', 'Yine traktör tekeri', 'Ayakkabı diye kandırmışlra sizi lastik bu' gibi yorumlar geldi.Konuyla ilgili Sandal henüz bir açıklama yapmadı fakat bu durum sosyal medyada oldukça konuşuldu.