Alina Boz ile Umut Evirgen evlilik yolunda!

Oyuncu Alina Boz (25), 'Minik Serçe' Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le (41) dört yıllık birlikteliğine nokta koyduktan kısa süre sonra adı birçok ünlü ile aşk dedikodusuna karışan yönetmen Umut Evirgen'le (33) yeni bir ilişkiye yelken açtı. İkilinin evlilik yolunda olduğu konuşulurken, Özer'in ise inzivaya çekildiği öne sürüldü.

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'a kalbini kaptırmıştı.EVLİLİK PLANLARI ERTELENİNCE AYRILDILAR!Alina Boz ile Mithat Can Özer, 10 Temmuz’da ayrılmıştı. Ayrılık nedeninin, Özer'in evlilik planlarını 2028 yılına ertelemesi olduğu öne sürülmüştü.Umut Evirgen, ise Alina’ya duygularının farklı ve niyetinin ciddi olduğunu söylemiş, ikilinin yakın zamanda nikah masasına oturacağı konuşulmuştu.İNZİVAYA ÇEKİLDİAyrılığın ardından Alina Boz ile Umut Evirgen sık sık aşk pozları verirken, 2. Sayfa'nın haberine göre; Mithat Can Özer ise bir süre önce Lizbon'a yerleşti.78.7 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından inzivaya çekildiği Lizbon'dan kareler paylaşan ünlü ismin, Boz ile ayrılığının ardından oldukça üzgün olduğu da söyleniyor."KONUŞMAK BİLE NAZAR DEĞDİREBİLİR"Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havaalanı'nda görüntülenen Evirgen-Boz çifti, evlenecekleri yönünde çıkan iddialara ilk kez yanıt vermişti. Alina Boz, şu ifadeleri kullanmıştı:Kasımda Ankara film festivali olacak. Biz orada olacağız. Teklif falan olmadı. Hayırlısı böyle şeyler. Nazar değmesin. Evet yazılmış bir şeyler ama konuşmak bile nazar değdirebilir.