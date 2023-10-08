Yavuz Bingöl'den 'evlilik' açıklaması!

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, Ağustos 2015'te evlendiği Öykü Gürman ile Nisan 2016'da boşanmıştı.Bingöl, uzun zamandır peyzaj mimarı nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile aşk yaşıyor.Cihangir'de görüntülenen 59 yaşındaki sanatçı, özel hayatı hakkında konuştu.Yavuz Bingöl, basın mensuplarının yönelttiği 'evlilik' sorusuna şu yanıtı verdi:"Tanıştığımızda Nilşah 23, ben 43 yaşındaydım. Uzun yıllardır beraberiz, yol yürüyoruz. Kısmet olur evleniriz de sizlerin de haberi olur"Ünlü sanatçı, "Kendisi çok detaycıdır. İşime de çok büyük emeği ve katkısı var" diyerek, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'na övgüler yağdırdı.