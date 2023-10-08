Sarmaş dolaş görüntülendiler

Mithat Can Özer'den ayrılan ve kısa süre sonra Umut Evirgen ile aşk yaşayan Alina Boz'un keyfi yerinde.Evlilik teklifi alan ve "Evet" cevabını veren Alina Boz, sosyal medya hesabından yeni bir kare yayınladı.Sevgilisi Umut Evirgen ile sarmaş dolaş pozunu paylaşan Alina Boz'a yorum yağdı.İkilinin aşk dolu karesi için, "Maşallah" diyen hayranları, nazar boncuk emojisi de koydu. İkilinin 15 Kasım 2023 tarihinde bir yalı düğünüyle dünyaevine girecekleri öğrenildi.