Şahsiyetin yeni adresi belli oldu!

Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı Şahsiyet dizisinde büyük bir değişiklik yaşandı. Şahsiyet'in ekrana getirilecek olan ikinci sezonunun hangi platformda yayınlanacağı belli oldu.

Haluk Bilginer Emmy Ödülü kazandırmış olan "Şahsiyet" dijitaldeki rakiplerinden sıyrılıp büyük bir başarı elde etmişti. Haberglobal'de yer alan habere göre; 12 bölümlük dizinin yoğun istek üzerine ikinci sezonu çekildi. Dizi, başta Disney Plus için hazırlanmıştı. Ancak daha sonra Disney tüm dünyada içerik alımlarını durdurunca dizinin yeni adresi merak konusu olmuştu.Haluk Bilginer ve Şebnem Bozoklu'yu buluşturan Erdal Özyağcılar, İlker Aksum ve Burhan Öçal'ın gibi birbirinden ünlü ismin renk kattığı diziyi Gain satın aldı. 'Şahsiyet' Gain'in lansman projesi olacak. 'Şahsiyet'in 2. Sezonunun 10 bölümden oluştuğu öğrenildi.