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Çağla Demir'den 'Yargı' açıklaması

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Çağla Demir, önceki gece Bebek'te yanında bir beyefendi ile görüntülendi.

Ekleme: 8.10.2023 - 01:44 Güncelleme: 8.10.2023 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol oynadığı Yargı'nın kadrosuna katılan Çağla Demir, "İlerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz nasıl bir rolde olduğumu. Yargı çok güzel bir dizi. Dahil olduğum için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

"BEYEFENDİ ARKADAŞIM"

31 yaşındaki oyuncu, yanındaki erkek arkadaşının sorulması üzerine ise "Beyefendi arkadaşım. En fazla bunu yazabilirsiniz, adı da Fatih" diyerek, gelen araç ile oradan ayrıldı.

Çağla Demir'den 'Yargı' açıklaması
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