Çağla Demir'den 'Yargı' açıklaması

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol oynadığı Yargı'nın kadrosuna katılan Çağla Demir, "İlerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz nasıl bir rolde olduğumu. Yargı çok güzel bir dizi. Dahil olduğum için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.31 yaşındaki oyuncu, yanındaki erkek arkadaşının sorulması üzerine ise "Beyefendi arkadaşım. En fazla bunu yazabilirsiniz, adı da Fatih" diyerek, gelen araç ile oradan ayrıldı.