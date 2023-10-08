Bahar Öztan sağlık durumu nasıl?

Daha önce üç kez kanseri yenen Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında hastalıkla mücadelesine yeniden başladı. Kolon kanserine yakalanan 'gamzeli güzel' lakaplı sanatçı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Tedavisi devam eden Öztan, sosyal medyada hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaştı.Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere. Dün İstanbul’a hastaneye geldim. Kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var.11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti. Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, fotoromanlarda oynamaya başladı.Reklam filmlerine de devam eden Öztan, 1972 yılında 'Mahkum' filmi ile sinemaya adım atarken, 1980'de rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmi ile yıldızı parladı.Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurt dışı turnelerine de gitti. 2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü.