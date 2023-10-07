Ünlü çiftten romantik paylaşım...

Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, geçtiğimiz mayıs ayında Alaçatı'da gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş objektiflere yansımıştı. Ünlü çift, bu görüntüler sonrası 'boşanma' haberleriyle magazin gündemine gelmişti. İkili, zor günleri tamamen geride bırakmayı başardı.

Kadir Doğulu (41) ve Neslihan Atagül (31), 2016 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, uzun süre özel hayatlarıyla manşetlerden düşmemişti.Doğulu, geçtiğimiz mayıs ayında arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkarken, Çeşme Alaçatı'daki bir mekanda başka bir kadınla sarmaş dolaş halde görüntülenmişti.Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli'nin, arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardığı iddia edilmişti. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncunun, eğlenceye devam ettiği öne sürülmüştü."NESLİHAN DIŞINDA İMAM NİKAHLI EŞİM YOK"Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Kadir Doğulu, hakkında çıkan 'ihanet' ve 'imam nikâhı' iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan’dan başka imam nikahlı eşim yok.AŞK POZLARIUzun süre boşanacakları yönündeki haberlere konu olan ikili, zor günleri geride bıraktı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, dün arkadaş grubu ile akşam yemeğine çıktı.Neslihan Atagül, geceden fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, eşi ile romantik pozlarına kalp ve çiçek emojileri de ekledi.