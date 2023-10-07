Ozan Akbaba'dan nostaljik paylaşım!
Son olarak 'Kasaba Doktoru' dizisinde kamera karşısına geçen Ozan Akbaba, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Ünlü oyuncu, doğduğu il olan Kars'ta çekilen okul fotoğrafını paylaştı.
2015-2021 yılları arasında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde hayat verdiği 'İlyas Çakırbeyli' karakteriyle tanınan Ozan Akbaba, nostaljik bir paylaşıma imza attı.
41 yaşındaki oyuncu, Kars'ın Benliahmet Köyü'nde yıllar önce çekilen okul fotoğrafını Insatgram hesabından yayınladı. Akbaba'nın "Terekeme balaları" notunu düştüğü kare binlerce beğeni aldı.
41 yaşındaki oyuncu, Kars'ın Benliahmet Köyü'nde yıllar önce çekilen okul fotoğrafını Insatgram hesabından yayınladı. Akbaba'nın "Terekeme balaları" notunu düştüğü kare binlerce beğeni aldı.