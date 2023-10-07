Günler sonra ortaya çıktı

Pop müziğin büyük seslerinden Nilüfer Yumlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs hastalığını yenen Nilüfer Yumlu, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde geldiği AVM'de görüntülendi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Nilüfer, yürümekte de oldukça zorlandı.Snob Magazin'de yer alan habere göre; usta sanatçı, muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti ve şu açıklamalarda bulundu:"Çok şükür iyiyim, bu hastalığın bitmediğini hepimiz görüyoruz daha dikkatli olmalıyız"Kendisine siyah renkler içerisinde bir kombin tercih eden Nilüfer, sempatik tavırlarıyla da dikkat çekti.