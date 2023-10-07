Günler sonra ortaya çıktı
Nilüfer geçtiğimiz günlerde Koronavirüs hastalığına yakalanmıştı. Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Nilüfer, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Pop müziğin büyük seslerinden Nilüfer Yumlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs hastalığını yenen Nilüfer Yumlu, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde geldiği AVM'de görüntülendi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Nilüfer, yürümekte de oldukça zorlandı.
"Daha dikkatli olmalıyız"
Snob Magazin'de yer alan habere göre; usta sanatçı, muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti ve şu açıklamalarda bulundu:
"Çok şükür iyiyim, bu hastalığın bitmediğini hepimiz görüyoruz daha dikkatli olmalıyız"
Kendisine siyah renkler içerisinde bir kombin tercih eden Nilüfer, sempatik tavırlarıyla da dikkat çekti.
"Daha dikkatli olmalıyız"
Snob Magazin'de yer alan habere göre; usta sanatçı, muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti ve şu açıklamalarda bulundu:
"Çok şükür iyiyim, bu hastalığın bitmediğini hepimiz görüyoruz daha dikkatli olmalıyız"
Kendisine siyah renkler içerisinde bir kombin tercih eden Nilüfer, sempatik tavırlarıyla da dikkat çekti.