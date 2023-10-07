Galatasaray'ın yıldızı aşka geldi!

Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardı, eşi Wanda Nara ile olan havuzlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Icardi paylaşıma, "Sen kaderin hayatımda yazdığı en güzel hikayesin" notunu ekledi.

Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, magazinin ve futbolseverlerin yakın takibinde.Galatasaray'ın yıldız forvet oyuncusu, kısa sürede gönüllerde taht kurdu.Öyle ki kendisine şarkı dahi ithaf edildi.İç saha maçındaki her golü sonrası çalan Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı sarı-kırmızılı taraftarı adeta coşturuyor.Öte yandan Galatasaraylıların yengesi olan Wanda Nara da taraftarla iç içe.Sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören çift, sık sık aşk dolu karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.Wanda'nın cesur pozlarından sonra bir paylaşım da Icardi'den geldi.Sevilen futbolcu, eşi ile çekilen karesini paylaştı. Fotoğrafa ise,notunu ekledi.Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem oldu.