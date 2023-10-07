  • USD: 27,56 - 27,61
  • EURO: 29,08 - 29,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evinin bahçesine kendi mezarını kazdı

"Shape of You" şarkısı dillere pelesenk olan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, yaptığı açıklama ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Evinin bahçesine kendi mezarını kazdığını açıklayan Ed Sheeran herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı "Buna mezar odası diyemem. Toprağa kazılmış bir çukur ve üzerinde bir parça taş var. Böylece ne zaman gün gelir de vefat edersem oraya gireceğim." dedi.

Ekleme: 7.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 7.10.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, evinin bahçesine kendi mezarını kazdığını açıkladı. Konuyla ilgili GQ dergisinde konuşan Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran, şu ifadelere yer verdi:

"Buna mezar odası diyemem. Toprağa kazılmış bir çukur ve üzerinde bir parça taş var. Böylece ne zaman gün gelir de vefat edersem oraya gireceğim. Başkaları bunun gerçekten tuhaf ve hastalıklı olduğunu düşünüyor ama vasiyeti olmadan ölen arkadaşlarım var ve kimse ne yapacağını bilemedi"

Sheeran'a göre bu mekanı inşa etme fikri, yakılan aile üyelerini bir araya getirme arzusundan doğmuş. Ancak ünlü şarkıcı, şapeli arkadaşlarının nikah törenleri için de kullandığını açıkladı.

Evinin bahçesine kendi mezarını kazdı
İsveç'te terör örgütü PKK provokasyonu
Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası Türkiye'de ve dünyada Filistinlilere destek
Aksa Tufanı'nın ardından Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Beş ülkenin dışişleri bakanıyla İsrail-Filistin gerilimini görüştü
İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası: Meral Akşener'e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...
İşgalci İsrail elektriği kesti: Gazze karanlığa gömüldü
AK Parti'de yeni MYK belli oldu! Sözcü Ömer Çelik açıkladı
Dışişlerinden İsrail-Filistin açıklaması: Sükünet çağrısı! Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin Atatürk'e benzemeyen heykeline tepki!
Hamas güçlerinden İsrail ordusuna büyük darbe: Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi
İsrail Gazze hattındaki yüksek tansiyon dünyanın gündeminde! ‘Son yılların en büyüğü!’ İsrailli gazeteden itiraf...
İstinat duvarı kaydı… İBB’nin aldığı önlem şoka uğrattı! Facia an meselesi!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MSB: Öldürülen terörist sayısı 58'e yükseldi
İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor
Osman Gökçek'ten Özlem Gürses'e adaylık cevabı: 'Benim üzerimden prim kasma'
Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!
AK Parti'nin MKYK üyeleri belli oldu! İşte 75 kişilik liste...
Büyük kongrede duygusal anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin koreografi gösterisi yapıldı...
İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...
AK Parti'den İstanbul'a dev bir proje daha! Trafiğe ilaç gibi gelecek! Sokak hayvanları, nüfus ve su sorunu hakkında adımlar atılacak
Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası