Evinin bahçesine kendi mezarını kazdı

"Shape of You" şarkısı dillere pelesenk olan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, yaptığı açıklama ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Evinin bahçesine kendi mezarını kazdığını açıklayan Ed Sheeran herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı "Buna mezar odası diyemem. Toprağa kazılmış bir çukur ve üzerinde bir parça taş var. Böylece ne zaman gün gelir de vefat edersem oraya gireceğim." dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, evinin bahçesine kendi mezarını kazdığını açıkladı. Konuyla ilgili GQ dergisinde konuşan Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran, şu ifadelere yer verdi:"Buna mezar odası diyemem. Toprağa kazılmış bir çukur ve üzerinde bir parça taş var. Böylece ne zaman gün gelir de vefat edersem oraya gireceğim. Başkaları bunun gerçekten tuhaf ve hastalıklı olduğunu düşünüyor ama vasiyeti olmadan ölen arkadaşlarım var ve kimse ne yapacağını bilemedi"Sheeran'a göre bu mekanı inşa etme fikri, yakılan aile üyelerini bir araya getirme arzusundan doğmuş. Ancak ünlü şarkıcı, şapeli arkadaşlarının nikah törenleri için de kullandığını açıkladı.