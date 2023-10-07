Davinson Sanchez ilgi odağı oldu!

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer ettiği, 3-2'lik Mancherter United galibiyetinde büyük pay sahibi olan Davinson Sanchez, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de uzun süre alışveriş yapan Davinson Sanchez, ilk olarak dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katında soluğu aldı. Bir süre mağazaları dolaşan başarılı futbolcuya, Galatasaraylı taraftarların ilgisi bir hayli yoğundu.Futbolseverlerin ilgisine kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kolombiyalı oyuncu, bir süre yürümekte zorlandı. Manchester United galibiyeti sonrası taraftarların tebriğini kabul eden Sánchez, alışverişini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı.