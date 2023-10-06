Yusuf Güney isyan etti!

Son aylarda kiracı ile ev sahipleri arasında yaşanan tartışmalar sıkça gündeme geliyor. Anlaşmazlıklar kimi zaman mahkemede son buluyor. Bu konuda mağduriyet yaşayan isimlerden biri de Yusuf Güney oldu. Ünlü şarkıcı, canlı yayında ev sahibinin fahiş zam isteğine isyan etti.

Yusuf Güney, 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşınmıştı. 2006 yılında pop müziğin başarılı isimlerinden Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserde sanatçıyla tanışan Güney, müzik dünyasına adım atmış ve yeniden Türkiye'ye gelmişti.Ünlü şarkıcı, ev sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle İngiltere'ye dönme kararı aldı. '2. Sayfa' programına konuk olan Yusuf Güney, radikal kararının sebebini canlı yayında anlattı.KİRA 1.5 YILDA 6 BİN TL'DEN 20 BİN TL'YE ÇIKTI"Oturduğum evdeki kiracı 6 bin TL kira ödüyormuş. Ben 14 bin TL'ye tuttum. Şu anda da 20 bin TL'ye yakın bir kira yaptım. 1.5 yıl içerisinde 6 bin TL'lik evi 20 bin TL yaptım. Ev sahibi 'Çık, benim evimin değeri 50 bin TL' diyor. Zaten şöyle bir karar aldım şimdi. İngiltere'ye dönüyorum. Büyüdüğüm yere kesin dönüş yapıyorum.