Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yeniden mi?

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2017'de kızlarıı Ada'yı kucaklarına alarak ilk kez anne -baba olma sevinci yaşamıştı. Ünlü çift, beş yıllık evliliklerine fikir ayrılıkları gerekçesiyle 2019'da anlaşmalı olarak nokta koymuştu.Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü oyuncular, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ve Ada ile eğlenceli gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmemişti.Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, eski eşi ve kızıyla birlikte çekilen karelerine, 'Sunday' (pazar) notunu düşmüştü. Kaygılaroğlu'nun paylaşımına takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.'Aşık Shakespeare' oyununun galası önceki gece Zorlu PSM'de gerçekleşti. Oyunu izlemeye gelen ünlü isimler sorulara yanıt verdi.' Geceye katılan bir diğer isim de "Aşık Shakespeare" oyununun kadrosunda olan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'di.Sorulara yanıt veren Melis İşiten, sürekli haklarında çıkan tekrar barıştıklarına dair iddialara yanıt verdi. Melis İşiten, "Hiç öyle bir dünyamız yok ya. Birbirimizi sevdiğimiz ve saydığımız, yakın arkadaşlık içeren bir dostluğumuz var. Tekrar barışma gibi bir düşüncemiz yok. Biz böyle güzel bir aileyiz" dedi.