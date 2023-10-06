  • USD: 27,56 - 27,61
  • EURO: 29,08 - 29,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yeniden mi?

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, önceki gün kızı Ada'yla birlikte galada görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Melis İşiten, sürekli haklarında çıkan tekrar barıştıklarına dair iddialara yanıt verdi.

Ekleme: 6.10.2023 - 09:09 Güncelleme: 6.10.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2017'de kızlarıı Ada'yı kucaklarına alarak ilk kez anne -baba olma sevinci yaşamıştı. Ünlü çift, beş yıllık evliliklerine fikir ayrılıkları gerekçesiyle 2019'da anlaşmalı olarak nokta koymuştu.

Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü oyuncular, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

BULUŞMA GÜNÜ

'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ve Ada ile eğlenceli gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmemişti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, eski eşi ve kızıyla birlikte çekilen karelerine, 'Sunday' (pazar) notunu düşmüştü. Kaygılaroğlu'nun paylaşımına takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

GALA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

'Aşık Shakespeare' oyununun galası önceki gece Zorlu PSM'de gerçekleşti. Oyunu izlemeye gelen ünlü isimler sorulara yanıt verdi.' Geceye katılan bir diğer isim de "Aşık Shakespeare" oyununun kadrosunda olan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'di.

"HİÇ ÖYLE BİR DÜNYAMIZ YOK"

Sorulara yanıt veren Melis İşiten, sürekli haklarında çıkan tekrar barıştıklarına dair iddialara yanıt verdi. Melis İşiten, "Hiç öyle bir dünyamız yok ya. Birbirimizi sevdiğimiz ve saydığımız, yakın arkadaşlık içeren bir dostluğumuz var. Tekrar barışma gibi bir düşüncemiz yok. Biz böyle güzel bir aileyiz" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yeniden mi?

Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı: F-16'lar kullanıldı
CHP'li İBB'nin hayvan katliamı bir kez daha belgelendi! Atlar telef olup kurda kuşa kurban edildi
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Bakan Özhaseki duyurdu: 'Yerinde Dönüşüm'de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında
CHP’de yap-boz belediyeciliği! Su sıkıntısı yaşanınca, kapattıkları birimi yeniden açmaya karar verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere yapım kredisi ve hibe desteği
AK Parti'de demokrasi şöleni! Yeni A Takımı belirlenecek
Türkiye hainlere nefes aldırmıyor! Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatı dünyada gündem: Akıllarında tek bir soru var
Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü
Ali Yerlikaya açıkladı! Kahramanlar Operasyonu'nda 75 terörist yakalandı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu