Mert Aydın trafik kazası geçirdi!
Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile sürpriz evliliği sadece 53 günde biten Mert Aydın, arkadaşının kullandığı araçta trafik kazası geçirdi. Ünlü DJ, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Amerika'da sahnesi olan Mert Aydın, arkadaşının kullandığı araçta geçirdiği trafik kazası sonucu ayağındaki çatlak nedeniyle yurt dışı programını iptal etmek zorunda kaldı.
"DOKTOR 10 GÜN İSTİRAHAT VERDİ"
Hastanede odasından paylaşım yapan ünlü DJ, "Yaşamış olduğum talihsiz trafik kazası sonrası maalesef ayağımda çatlak oluşmuş. 10 gün üzerine basmadan evde istirahat verdi doktor" mesajını yazdı.
"DOKTOR 10 GÜN İSTİRAHAT VERDİ"
Hastanede odasından paylaşım yapan ünlü DJ, "Yaşamış olduğum talihsiz trafik kazası sonrası maalesef ayağımda çatlak oluşmuş. 10 gün üzerine basmadan evde istirahat verdi doktor" mesajını yazdı.