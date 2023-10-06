Kolpaçino 4 kadrosu büyüyor!

Şafak Sezer'in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı Kolpaçino 4 kadrosuna yeni isimler katıldı. Cem Kılıç ve Sadi Celil Cengiz Kolpaçino 4'e dahil oldu. Cem Kılıç ve Sadi Celil Cengiz filmde mahya üyesi karakterleriyle yer alacak.

Başrollerinde Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın rol aldığı Kolpaçino yeni serisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kolpaçino 4 olarak yoluna devam edecek olan filmde İbrahim Taltıse, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç'ın da katılması ile daha da büyük merak uyandırdı."Kolpaçino" serisinin son filmi "Kolpaçino 4" oyuncu kadrosuna Cem Kılıç ve Sadi Celil Cengiz dahil oldu. Cem Kılıç ve Sadi Celil Cengiz filmde mahya üyesi karakterleriyle yer alacak. Merakla beklenen film 24 Kasım'da vizyona girecek.