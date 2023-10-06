Dilan Çiçek Deniz göz kamaştırdı!

Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir aşka yelken açıp, uzun süre magazin gündeminde yer aldıktan sonra meslaktaşı ile sessiz sedasız ayrılan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Zorlu PSM'de objektiflere yansıdı.

Dilan Çiçek Deniz, Uraz Kaygılaroğlu'nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemek için Zorlu PSM'ye geldi.Sahne öncesi basın mensuplarını kırmayıp objektiflere poz veren 28 yaşındaki oyuncu, şık tarzı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.