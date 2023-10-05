Yüsra Geyik'ten aşk açıklaması!

Alem dergisine röportaj veren Yüsra Geyik, "Aşık olduğunda nasıl hissediyorsun?" sorusuna, "Canlanıyorum. Çok kıymetli bir şey aşk, en büyük ihtiyaç. Ancak aşk konusunda gözü kara değilim. Kalbimi koşulsuz dinleyemem" cevabını verdi.KENDİ HİKAYESİNİ ANLATACAĞI İŞLER YAPMAK İSTİYORGelecekti hayallerinin çok fazla olduğunu dile getiren 33 yaşındaki oyuncu, tekrar sahneye çıkmak istediğini, doya doya kendi hikayesini anlatacağı işler yapmak istediğini söyledi.