Yeni sevgilisiyle görüntülendi

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.Ünlü fenomen, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı. Bilic'in doğum gününe dudak dudağa verdiği pozu damga vurdu.En son oyuncu Kubilay Aka ile kısa bir beraberlik yaşayan Danla Bilic, şimdi de ünlü rapçi ile dudak dudağa karesini kalp emojisi ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Doğum gününde ortaya çıkan yeni aşkı sosyal medyayı salladı. Ünlü fenomenin, İmdat İmdat şarkısıyla büyük ses getiren rapççi Emirhan Çakal ile birlikte olduğu ortaya çıktı.