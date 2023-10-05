Ünlü çift el ele alışveriş turunda...

El ele geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışverişin keyfini çıkardıktan sonra soluğu bir restoranda alan Begüm Öner-Ceyhun Fersoy çifti, basın mensuplarına poz verdi.Yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde sohbet eden ikilinin neşesi yerindeydi. Performans Sanatları Merkezi'nde bir etkinliğe katılan ünlü oyuncuların şık AVM tarzı da dikkatlerden kaçmadı.