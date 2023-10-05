Ünlü çift el ele alışveriş turunda...
Oyuncu kadrosunda yer aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp, 2015 yılında nikâh maasına oturan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı.
El ele geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışverişin keyfini çıkardıktan sonra soluğu bir restoranda alan Begüm Öner-Ceyhun Fersoy çifti, basın mensuplarına poz verdi.
Yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde sohbet eden ikilinin neşesi yerindeydi. Performans Sanatları Merkezi'nde bir etkinliğe katılan ünlü oyuncuların şık AVM tarzı da dikkatlerden kaçmadı.
Yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde sohbet eden ikilinin neşesi yerindeydi. Performans Sanatları Merkezi'nde bir etkinliğe katılan ünlü oyuncuların şık AVM tarzı da dikkatlerden kaçmadı.