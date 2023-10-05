Türkiye güzelleri aynı karede!

Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı."HER DEDİKODUYA CEVAP VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM"Geçtiğimiz ay boşanacakları yönünde haberler çıkan ikiliden Altuğ, 'Prens' dizisinin galasında gazetecilerin "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusu üzerine sinirlenmiş ve; "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok. Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim!" demişti.DEMET ŞENER VE ÖZGE ULUSOY İLE POZ VERDİAltuğ, son olarak 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi.Ünlü oyuncu, Özge Ulusoy ve Demet Şener ile bir araya geldiği anları, "Kızlarım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu."ÜÇ GÜZEL YAN YANA"Altuğ'un kısa sürede 8 binden fazla beğeni alan gönderisine; "Üç güzel yan yana", "Charlie'nin Melekleri" ve "Muhteşemsiniz" gibi yorumlar yapıldı.HEPSİ DERECEYE GİRDİOyuncunun paylaşımında dikkat çeken detay ise hepsinin Miss Turkey yarışmasında dereceye girmiş olmaları.Özge Ulusoy, 2003 senesinin Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuştu. Demet Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci olmuştu. Pınar Altuğ ise 1994 yılında Miss Turkey seçilmişti.,